США предоставят Украине ракеты для «Града», боеприпасы к HIMARS и ракеты HARM

В Пентагоне рассказали, что входит в очередной пакет военной помощи Киеву. Фото: REUTERS

В новый пакет военной поомощи Вашингтона Киеву, кроме батареи ЗРК Patriot, войдет большое количество различных боеприпасов. Это следует из обнародованного в среду 21 декабря заявления американского оборонного ведомства. Документ опубликован на официальном сайте Пентагона, он доступен здесь.

Из документа следует, что Украина получит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тысяч снарядов калибра 122 мм. Речь идет также о 50 тысячах ракет для РСЗО «Град» и 100 тысячах снарядов калибра 125 мм для танков и 500 высокопоточных артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм. Сообщается, что общая стоимость пакета составляет 1,85 миллиарда долларов. В него войдут, кроме боеприпасов, бронированные автомобили, гранатометы, стрелковое оружие и другое военное снаряжение и оборудование.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет американкой помощи для Украины. Также Штаты выделят Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что во время переговоров в Вашингтоне Байден пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».