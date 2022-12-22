Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски из-за подъема заболеваемости гриппом

Москвичам рекомендовано носить маски, чтобы защититься от гриппа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Москвы призывают носить маски, но COVID-19 здесь не при чем. Роспотребнадзор дал рекомендации о ношении масок и соблюдении социальной дистанции из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, он доступен здесь.

«На 50-й неделе 2022 года в Москве показатели заболеваемости по совокупному населению среди взрослых и среди детей 7-14 лет остаются выше эпидемических пороговых величин», - сказано в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили не только о рекомендации носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но и о важности частого мытья рук и обработки их антисептиком. Больных людей, которые могут быть источниками инфекции, просят оставаться дома.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала важное заявление о распространяющемся в России свином гриппе и назвала детей до 6 лет наиболее уязвимыми для него.

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