Читатели CNN раскритиковали Зеленского за кофту вместо костюма на встрече с Байденом

Зеленского высмеяли за кофту цвета хаки во время визита в Вашингтон. Фото: REUTERS

Читатели CNN назвали «вопиющим неуважением» нарушение официального дресс-кода президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи с американским лидером Джо Байденом в Белом доме в среду 21 декабря.

Комментируя в Twitter фотографии со встречи Байдена и Зеленского, читатели иронизируют над «единственным президентом, который не имеет галстука» и возмущаются тем, что Зеленский не может купить себе костюм несмотря на то, что Украина получает огромные суммы от западных стран.

Некоторые высмеяли цвет одежды Зеленского, прибывшего на официальную встречу в кофте цвета хаки, напомнив ему, что «в Вашингтоне нет необходимости носить камуфляж».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне в среду 21 декабря. Он встретился с президентом США Джо Байденом, после переговоров лидеры дали совместную пресс-конференцию. Ранее сообщалось, что запланировано выступление Зеленского перед американскими конгрессменами.

Байден во время переговоров пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».

Также Байден заявил об открытости Зеленского к диалогу о мире, а Зеленский описал свое понимание мира как отсутствие территориальных компромиссов и возмещение убытков Украине.