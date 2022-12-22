Главу ЕК фон дер Ляйен назвали лицемеркой и высмеяли из-за выключения света в знак солидарности с Украиной

Урсулу фон дер Ляйен назвали лицемерной из-за акции с выключенным светом в поддержку Украины. Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны пользователей Twitter после того, как выложила в своем аккаунте фотографии с отключенным светом в здании ЕК и на прилегающих территориях.

В комментарии к фото политик объяснила, что свет отключен в знак солидарности с народом Украины.

«Чтобы зажечь свет в их сердцах. Мы вас услышали», - написала фон дер Ляйен.

В комментариях пользователи назвали акцию лицемерием, а саму главу Еврокомиссии – «показушницей». Ей предложили включить свет и обогреватели и сделать что-нибудь, «что на самом деле повлияет на ситуацию». Например, «отключить коррупцию».

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