Помощник Рогозина заявил, что осколок мины в позвоночнике экс-главы Роскосмоса извлечь невозможно

Дмитрий Рогозин. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Осколок мины в позвоночнике экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина извлечь невозможно, заявили донецкие врачи. Об этом сообщил журналистам его помощник.

Сам Дмитрий Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное. По его словам, ему должны сделать операцию.

"Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное, - приводит слова собеседника РИА Новости. - Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем".

Как ранее писал сайт KP.RU, в беседе с военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем Дмитрий Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было 6-7 точных прилетов.

Напомним, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о гибели двух человек при обстреле гостиницы в Донецке, где были ранены Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.