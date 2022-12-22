Захарова назвала создание группировки войск России и Белоруссии ответом на укрепление НАТО Фото: пресс-служба МИД России

Создание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО у границ Союзного государства, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Что касается развертывания дополнительных контингентов совместной российско-белорусской региональной группировки войск на территории Белоруссии, то их следует рассматривать как симметричный ответ на наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики», – сказала дипломат на брифинге.

Как объяснила Захарова, военные учения России и Белоруссии призваны оказывать сдерживающий эффект на недоброжелателей Москвы и Минска и гарантировать безопасность западных рубежей Союзного государства при любом развитии ситуации.

Кроме того, она отметила, что накачка Украины вооружением с Запада также вызвала необходимость развертывания совместной группировки сил. Среди угроз Союзному государства дипломат назвала и теракты «под кураторством стран Запада», в частности атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе.

Как писал сайт KP.RU, в октябре этогго года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составили белорусские подразделения.