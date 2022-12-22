Захарова оценила переговоры Зеленского и Байдена

Мария Захарова Фото: Иван Макеев

Переговоры главы Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что ни Киев, ни Вашингтон не стремятся к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг, 22 декабря 2022 года.

"Ни Украина, ни США не стремятся к миру, они просто настроены на продолжение боевых действий, - констатировала Захарова. - Вы что-нибудь слышали там о диалоге, переговорах, контактах с Россией и так далее? Да нет, конечно".

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывов к мирному урегулированию ситуации в ходе визита Зеленского в Вашингтон не звучало, равно как и предостережений по поводу обстрела жилых домов в Донбассе.

Напомним, посол РФ в США Анатолий Антонов оценил визит главы Украины в США. По словам российского дипломата, мероприятие только подтвердило, что все заявления Соединенных Штатов о нежелании вступать в конфликт с Россией являются пустым звуком.