Глава Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что основные усилия военных сосредоточены на освобождении ДНР

Оновные усилия российских военных сосредоточены на освобождении ДНР Фото: Александр КОЦ

Основные усилия Вооруженных сил России направлены в настоящее время на взятие под полный контроль донецкой народной республики, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов.

«С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР», – сказал он на брифинге с военными атташе других государств.

По словам начальника Генштаба, сейчас линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военнослужащие в ДНР взяли под свой контроль населенный пункт Яковлевка.

Временно- исполняющий обязанности главы ДНР заявлял, что центр города Марьинка в Донецкой народной республике уже зачищен от Вооруженных сил Украины. В Марьинке осталась только небольшая территория, где украинские войска все еще удерживают свои позиции, отметил он.