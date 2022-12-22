Путин назвал достойным название «Движение первых» для организации детей и молодежи России Фото: REUTERS

Утвержденное участниками съезда Российского движения детей и молодежи название «Движение первых» достойно этой организации, считает президент России Владимир Путин.

«Они опередили и ценности движения, среди которых дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации – «Движение первых», – заявил глава государства в ходе выступления на Госсовете.

Как отметил российский лидер, работа с молодежью требует интеграции и активного участия многих органов власти. В этой связи Федеральное агентство по делам молодежи ведет «административную сшивку» этой деятельности, а в некоторых министерствах уже действуют ответственные за развитие молодежи заместители министров, напомнил он.

Кроме того, президент отметил успехи крупных российских компаний, координирующих молодежную политику. Путин подчеркнул, что в работе с молодежью не может быть места «формализму и казенщине», а ответственные лица должны слышать запросы юного поколения и учитывать его многонациональность и многоконфессиональность.

Напомним, делегаты съезда Российского движения детей и молодежи окончательно определились с новым названием организации. По результатам голосования было выбрано название «Движение первых».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал, отдаст ли Путин своих внуков в «Движение первых».