Sabah: Запад пожертвовал Украиной из-за боязни конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны побоялись вступить в прямую конфронтацию с Россией и попытались реализовать собственные геополитические цели, пожертвовав для этого Украиной, об этом сообщил турецкий обозреватель Берджан Тутар в статье для газеты Sabah.

Автор публикации заявил, что «Запад действительно безжалостно принёс Украину в жертву ради мечты о России без Путина».

Тутар отметил, что недружественные России страны преследовали «свои пустые мечты», и указал, что западные страны «кинули слабую и беспомощную страну в огонь».

Как подчеркнул журналист, страны НАТО не скрывают, что стремятся избежать прямой конфронтации с Кремлем, используя при этом Украину как страну, членом альянса не являющуюся.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров называл главной целью существования НАТО: русских хотят держать вне Европы. Американцы поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, а весь Европейский Союз. Поэтому никуда после прекращения холодной войны философия доминирования, односторонних преимуществ не исчезла.

Ранее во время встречи в Белом доме президента США Байдена с президентом Украины Зеленским было заявлено, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Джо Байден пояснил, что вместе с партнерами они продолжат создавать издержки для Кремля, и США поддержат Украину в стремлении к справедливому миру.