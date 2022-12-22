Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. Возобновление переговорного процесса зависит от Киева, отметил глава государства в ходе пресс-конференции.

"Все конфликты, все вооруженные конфликты заканчиваются на дип.треке. Мы - не отказывались, это руководство Украины само себе запретило. Выглядит странно. Но, рано или поздно, любые стороны садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит - тем лучше. Мы от этого не отказывались", - сказал Путин.