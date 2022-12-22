Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 декабря 2022 16:48

Путин назвал ответственных за теракты на «Северных Потоках»

Глава государства отметил, что физические лица такие теракты совершить не в состоянии
Сергей ГАПЧУК

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подходе к журналистам, отвечая на вопрос о "Северных потоках", заявил, что "это - теракты, все это признали. Но удивительно, это акт международного государственного терроризма".

Путин подчеркнул, что "частные и физические лица такие теракты совершить не в состоянии".

Глава государства отметил, что в данному случае необходимо смотреть, "кто заинтересован".

Путин заявил, что взорвал тот, "кто заинтересован в том, чтобы снабжение было только через Украину".

При этом российский лидер с иронией сказал, что "нас агрессорами называют, деньги-то берут. Деньги не пахнут".