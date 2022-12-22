Путин назвал ответственных за теракты на «Северных Потоках»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подходе к журналистам, отвечая на вопрос о "Северных потоках", заявил, что "это - теракты, все это признали. Но удивительно, это акт международного государственного терроризма".

Путин подчеркнул, что "частные и физические лица такие теракты совершить не в состоянии".

Глава государства отметил, что в данному случае необходимо смотреть, "кто заинтересован".

Путин заявил, что взорвал тот, "кто заинтересован в том, чтобы снабжение было только через Украину".

При этом российский лидер с иронией сказал, что "нас агрессорами называют, деньги-то берут. Деньги не пахнут".