В США заявили, что Россия не выказывает готовности к переговорам с Украиной

Пока нет никаких планов по организации встречи президента США Байдена и российского президента Путина, заявил представитель Совета нацбезопасности Кирби Фото: REUTERS

Власти России не готовы приступить к переговорам об урегулировании конфликта в Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот", - сказал Кирби в ходе пресс-конференции.

Кирби отметил, что пока нет никаких планов по организации встречи президента США Джо Байдена и российского лидера.

"Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров с господином Путиным", - добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. Возобновление переговорного процесса зависит от Киева, отметил глава государства в ходе пресс-конференции.

Ранее ходе выступления на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вести мирные переговоры с Россией. Он назвал "формулу мира", озвучив базовые требования к Москве для начала диалога: восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий и другие.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно повторил, что РФ будет продолжать спецоперацию в Украине пока "не добьется поставленных целей".