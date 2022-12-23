Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире23 декабря 2022 5:02

Спецкомитет Конгресса США рекомендовал предъявить Трампу четыре уголовных обвинения из-за штурма Капитолия

Представлен доклад по итогам расследования штурма Капитолия в 2021 году
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Спецкомитет Конгресса США рекомендовал предъявить Трампу четыре уголовных обвинения из-за штурма Капитолия

Спецкомитет Конгресса США рекомендовал предъявить Трампу четыре уголовных обвинения из-за штурма Капитолия

Фото: REUTERS

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, который проводил расследование из-за штурма Капитолия 6 января прошлого года, представил 845-страничный доклад, рекомендуя Министерству юстиций Соединенных Штатов предъявить бывшему американскому лидеру Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии.

Как заявил председатель спецкомитета Бенни Томпсон, экс-глава США «решил попытаться остаться на посту с помощью многосоставной схемы, отменить результаты выборов и заблокировать передачу власти». Он также подчеркнул, что штурм Конгресса «не случились бы» без Трампа.

По его словам, свидетельства, которые есть у спецкомитета, «приводят к убедительному и однозначному выводу: главной причиной событий 6 января был один человек - бывший президент США Дональд Трамп, за которым многие последовали».

Соответствующие рекомендации не носят обязывающего характера.

Как писал сайт KP.RU, ранее Трамп подал в суд на спецкомитет из-за расследования штурма Капитолия. Напомним, в январе 2021 года члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии для утверждения итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Однако в здание ворвались сторонники Трампа, сорвавшие голосование и устроившие столкновения с правоохранителями.