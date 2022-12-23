Вице-премьер РФ Новак заявил, что Россия перенаправит газ из Европы на новые рынки Фото: REUTERS

Россия будет стремиться перенаправить газ на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Естественно, мы считаем, что европейский рынок для нас тоже актуален, и мы обеспечиваем сейчас туда поставки. Есть спрос на наш газ, нас постоянно просят европейские наш коллеги увеличить объемы по той инфраструктуре, которая сегодня задействована - это "Турецкий поток", "Голубой поток", часть идет через украинскую инфраструктуру», - сообщил Новак.

Он подчеркнул, что при общем политическом настрое по снижению зависимости от объемов поставок из России мы этот объем будем перераспределять на другие рынки.

Также Новак добавил, что наш газ востребован, он дешевый, у нас есть большие запасы газа, и мы будем развивать эти направления.

Кроме того, отмечено, что диверсификация поставок будет осуществляться, в частности, за счет сжиженного природного газа (СПГ), а также трубопроводных поставок в Китай.

По словам Новака, в целом для России в этом вопросе азиатское направление становится одним из ключевых.

Как писал сайт KP.RU, Новак сообщал, что санкции в энергетической отрасли приводят только к дефициту и инфляции. Энергоресурсы из России востребованы в мире, несмотря на запреты и эмбарго, а в текущем году страна увеличит производство электроэнергии на 1%, потребление вырастет на 1,6%.

Также Александр Новак заявлял, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения. Кроме того, он отметил, что готовится указ президента России.

Ранее 4 декабря 2022 года ЕС утвердил решение о введение потолка цен на нефть из России, лимит был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Помимо этого, 5 февраля 2023 года вступит в силу нанлогичное решение стран «Большой семерки» и Австралии.

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