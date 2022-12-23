Новак заявил, что российские энергоресурсы будут востребованы в мире

Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские энергоресурсы будут еще долгое время востребованы в мире, независимо от развития солнечной и ветровой генерации. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время, - констатировал Новак. - Поэтому наша продукция будет востребована, мы в этом уверены".

Заместитель председателя российского правительства подчеркнул, что без российских энергоресурсов будет обеспечить мировое экономическое развитие, в том числе энергобезопасность.

Новак добавил, что на Россию приходится 22% экспорта нефти и 20% - газа. По продаже угля страна занимает третью позицию, уточнил чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, в том же интервью Александр Новак сообщил, что Россия будет стремиться перенаправить газ на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре.

По его словам, при общем политическом настрое по снижению зависимости от объемов поставок из России этот объем будет перераспределяться на другие рынки.

Напомним, Александр Новак заявил, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения.