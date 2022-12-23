Лавров сообщил, что идет согласование новых контактов формата "3+3" по Южному Кавказу

Сергей Лавров Фото: REUTERS

На министерском уровне ведется согласование новых контактов в формате "3+3", призванного обеспечить мир и стабильность в Северном Кавказе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 23 декабря 2022 года.

По его словам, помимо трех стран Северного Кавказа в нем будут участвовать их соседи: Россия, Турция и Иран.

"Есть понимание целесообразности такого контакта, согласовываем даты и конкретные места, где такая встреча могла бы состояться", - уточнил Лавров.

Глава министерства иностранных дел России добавил, что это не снимает с повестки трехстороннюю встречу представителей РФ, Армении и Азербайджана, которую Москва готова принять.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же выступления Сергей Лавров заявил, что Россия как никто заинтересована в мире между Арменией и Азербайджаном и недопущении рецидивов.

Напомним, в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что миротворческий контингент России в зоне Нагорного Карабаха действуют в полном соответствии с трехсторонними договоренностями, заключенными ранее Москвой, Баку и Ереваном, а также делают все для обеспечения порядка.