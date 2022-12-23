Украинский суд заочно приговорил Дениса Майданова к 15 годам лишения свободы Фото: Борис КУДРЯВОВ

На Украине российского певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ, голосовавший за признание независимости ЛДНР. Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата нижней палаты Федерального Собрания России Дениса Майданова. Он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость районов Донецкой и Луганской областей», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как утверждают в СБУ, решения Госдумы высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала боевых действий на Украине. Так как Майданов сейчас находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.