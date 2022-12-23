Посол Китая в Евросоюзе считает, что США не хотят прекращения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, считает новый посол Китая в Евросоюзе Фу Цун.

«Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных государствах не хотят прекращения вражды. И мы не думаем, что это правильно. Это наша оценка», – заявил дипломат в интервью South China Morning Post, отвечая на вопрос, считает ли он, что США не хотят прекращения конфликта на Украине.

Как отметил Цун, «некоторые люди наживаются на этом кризисе», продавая огромное количество оружия. Кроме того, Пекину известно, кто выигрывает от энергетического кризиса в Европе, сказал он.

Посол Китая в ЕС подчеркнул, что с началом спецоперации на Украине КНР оказалась в очень сложном положении. По его словам, и Россия, и Украины являются «хорошими друзьями» Китая, поэтому Пекин не хочет выбирать между ними.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в стремлении заморозить конфликт на Украине для нового наступления. Москва в действительности не заинтерсована в урегулировании ситуации, считает политик.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, а возобновление переговорного процесса зависит от Киева.