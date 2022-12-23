Столтенберг обвинил Россию в стремлении заморозить конфликт на Украине для нового наступления Фото: REUTERS

Россия стремится заморозить конфликт на Украине ради подготовки к новому наступлению, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как заявил глава НАТО в статье для Financial Times, Россия надеется заморозить конфликт, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление. Кроме того, политик высказал мнение, что власти РФ не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, а возобновление переговорного процесса зависит от Киева.

Междут тем координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что власти России не готовы приступить к переговорам об урегулировании конфликта в Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории Украины.