Премьер Венгрии Орбан заявил о заинтересованности в экономических связях с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Венгрия заинтересована в экономических связях с Россией, несмотря на то, что поддерживает Украину, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Мы поддерживаем Украину и помогаем ей, и мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины. Мы также заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но мы не заинтересованы в отказе от всех экономических отношений с Россией», – сказал он в интервью Magyar Nemzet.

Как отметил политик, Будапешт занимает провенгерскую позицию и выступает на стороне венгров в конфликте России и Украины, находясь на «венгерской стороне истории». Орбан также обратил внимание, что Венгрия является «единственной европейской страной», отказавшейся поставлять оружие Киеву и обеспечивать его транспортировку по своей территории». Вместе с тем Будапешт оказывает Украине гуманитарную помощь, добавил премьер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Орбан публично предупредил Евросоюз о последствиях необдуманной поддержки Киева.

До этого премьер-министр Венгрии предсказал завершение конфликта на Украине.