В США предупредили о трагических последствиях в случае внезапной смерти Байдена Фото: REUTERS

Внезапная смерть президента Соединенных Штатов Джо Байдена обернется для страны трагическими последствиями, считает политический обозреватель Брент Иствуд.

В статье для 19FortyFive журналист предположил, что смерть американского лидера на своем посту отбросит США на многие годы назад и обрадует противников Вашингтона, наведя при этом страх на его союзников. Иствуд задумался об этом вопросе в силу возраста Байдена и его многочисленных ошибок и оговорок.

Журналист напомнил, что нынешний глава Белого дома во время своей первой попытки побороться за пост президента США в 1988 году копировал речи у политика Нилома Киннока и использовал речи экс-президента страны Джона Кеннеди. Вместе с тем обозреватель не видит среди членов Демократической партии политиков, которые могли бы заменить его.

Напомним, Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Как писал сайт KP.RU, член Демократической партии США Джефф Янг предложил судить американского лидера и главу Госдепа США Энтони Блинкена за убийство мирного населения Донбасса.