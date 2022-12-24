Место прощания и похорон Александра Пономаренко: брат юмориста рассказал, что его похоронят на малой родине

Похороны Александра Пономаренко пройдут в Новочеркасске Фото: Телеканал "Россия"

Сегодня, 24 декабря 2022 года, умер российский юморист Александр Пономаренко на 56-м году жизни. Брат-близнец и коллега Александра – Валерий Пономаренко рассказал сайте KP.RU о том, что похороны его брата пройдут в Новочеркасске.

"Прощание будет в Новочеркасске", - поделился Валерий.

По его словам, жил и лечился Александр Пономаренко в Ростове-на-Дону, и в Москву лишь ездил на консультации к врачам. Малая родина братьев Пономаренко – в 35 км от Ростова-на-Дону, в городе Новочеркасске, где они родились, где живет их пожилая мама.

О смерти российского юмориста сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", - выразил слова соболезнования Малахов.

В начале декабря сайт KP.RU писал, что Александр Пономаренко борется со страшным недугом. Врачи диагностировали пародисту рак желудка четвертой стадии. После 16 курсов химиотерапии актер «Кривого зеркала» похудел на 20 килограммов, у него отказывают ноги, а все тело в язвах. Чтобы выжить, мужчине нужно дорогое лекарство. Но денег на него у семьи нет.