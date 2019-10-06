2019-10-06T10:27:53+03:00
Политика

Курды пригрозили Турции "тотальной войной" в случае вторжения в Сирию

Анкара планирует зачистить приграничную территорию от сил самообороны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский солдат и турецкая военная техника в СирииАмериканский солдат и турецкая военная техника в СирииФото: REUTERS
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Курды пригрозили Турции "тотальной войной" в случае вторжения в Сирию и проведения операции по зачистке приграничный территорий. Соответствующее заявление сделал представитель поддерживаемого американцами арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали.

Сайт kp.ru писал, что Анкара хочет освободить от боевиков находящуюся к востоку от Евфрата территорию. На этом месте будет построено поселение для беженцев, которым пришлось покинуть страну на время войны.

С целью создания зоны безопасности к границе двух стран уже были стянуты дополнительные армейские подразделения и военная техника. Сейчас они располагаются в уезде Акчакала.

"SDF привержена рамкам механизма безопасности и предпринимает необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе. Но ради защиты своего народа мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну по всей границе", - написал представитель формирования в своем микроблоге в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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