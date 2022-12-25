23 человека погибли в США из-за снежной бури

США страдают от снежного шторма Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах число жертв снежной бури превысило 20 человек. Об этом сообщает телеканал NBC в воскресенье, 25 декабря 2022 года.

По данным американских журналистов, уже 23 человека погибли из-за последствий непогоды.

"Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане", - говорится в сообщении.

В Мичигане 82-летняя женщина умерла от переохлаждения рядом с домом престарелых, а в Огайо из-за гололеда и низкой видимости столкнулись около пяти десятков машин, что привело к гибели четырех человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, 24 декабря США и Канаду накрыл так называемый взрывной циклон, который принес много снега и резкий перепад температур. Во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса. Ситуацию осложнил штормовой ветер со снегом.

Напомним, в связи со снежной бурей были отменены свыше 1,8 тысячи авиарейсов, а без электроснабжения остались более миллиона домохозяйств и предприятий.