Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают подкрепление под Сватово из-за высоких потерь

ВСУ бросает подкрепление под Сватово из-за высоких потерь Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут переброску дополнительных сил в направлении Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в воскресенье, 25 декабря 2022 года.

По его словам, подкрепление не запланировано заранее – оно связано с высокими потерями и неэффективностью украинских средств огневого поражения.

"Данная мера для украинского командования была вынужденной, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что командование ВСУ перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения для удержания данного пункта.

Напомним, Андрей Марочко рассказал, что мобилизованные украинские военные самовольно покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе. По его словам, военнослужащие из числа мобилизованных "начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", не дожидаясь какого-либо ужесточения мер по дисциплине.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года