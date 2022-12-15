Рогов предупредил, что попытки ВСУ взять Мелитополь будут пресечены Фото: Александр КОЦ

Попытки украинских войск начать наступление, чтобы взять Мелитополь, будут пресечены, для этого есть все необходимые силы и средства, об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

"Все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск у нашей армии есть", - заявил Рогов.

Он подчеркнул, что советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры, тем более что Залужный точно не пойдет в атаку, а бросит на верную смерть простых украинцев.

Как отметил Рогов, на сегодняшний день украинские войска скопили большие силы на запорожской линии боевого соприкосновения.

По мнению Рогова, "заявления Залужного нацелены, прежде всего, на американскую аудиторию. Допускаю, что он проходит смотрины, как самый вероятный кандидат на смену Зеленскому. Залужный дает сигнал, что готов упорно воевать до последнего украинца и обходиться в содержании западным кураторам куда дешевле, чем Зеленский".

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года Рогов рассказал об обстоятельствах ночного удара Вооруженных сил России в Запорожье. Отмечалось, что целью ВС РФ стали склады боеприпасов, военная техника, огневые позиции военнослужащих ВСУ, а также инфраструктурные объекты для ведения военных действий.

10 декабря 2022 года Владимир Рогов сообщал, что в ходе обстрелов Мелитополя в Запорожской области из РСЗО HIMARS снаряд попал в ресторан "Привал охотника". Он уточнял, что погибли и пострадали люди.

Ранее он говорил об уничтожении российскими военными пункта дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву пригороде Запорожья.