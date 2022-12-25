В Киеве вновь звучат взрывы Фото: REUTERS

Утром 25 декабря 2022 года в Киеве вновь звучать взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

- Киев! В городе слышны взрывы! - сказано в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".

Также журналисты издания"Страна.ua" пишут, что взрыв раздался в одном из левобережных районов украинской столицы.

Незадолго до этого воздушная тревога вновь была объявлена по всей территории Украины в воскресенье, 25 декабря. А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, приближая поражение Киева.

Как писал сайт KP.RU, в центре Киева прогремели несколько мощных взрывов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, звуки взрывов были слышны в Шевченковском районе.

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