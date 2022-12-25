Воздушная тревога объявлена по всей Украине 25 декабря 2022 года

Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины в воскресенье, 25 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Ранее сообщалось, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

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