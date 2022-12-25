Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине

Владимир Путин
Фото: REUTERS
Россия в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - подчеркнул российский лидер.
Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. По его словам, возобновление переговорного процесса зависит от Киева.
Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал "смешными" призывы к переговорам России и Украины. Он также перечислил по списку шаги, которые, по его мнению, должны быть выполнены до того, как стороны смогут сесть за стол переговоров.
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