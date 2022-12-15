В Киеве назвали «смешными» призывы к переговорам России и Украины

На Украине назвали «смешными» призывы к переговорам России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал «смешными» призывы к переговорам России и Украины.

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров - это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой... Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно», об этом заявил Ермак журналу Economist.

Он, как и ранее Зеленский, перечислил по списку шаги, которые, по его мнению, должны быть выполнены до того, как стороны смогут сесть за стол переговоров.

Ермак отметил, что сесть за стол переговоров, чтобы подтвердить прекращение столкновений, должно стать последним пунктом в этом списке.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года Зеленский в видеообращении сна саммите G20 заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего минского соглашения и выдвинул ряд требований.

При этом американский генерал Марк Милли говорил о невозможности победы Украины и отмечал, что предстоящая зима открывает возможности для начала переговоров с Россией.

В октябре 2022 года Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин был всегда открыт для переговоров с самого начала. Президент неоднократно сам об этом говорил, еще до начала специальной военной операции на Украине.

1 декабря 2022 года глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта. Он назвал лживыми обвинения, что Москва якобы просит о переговорах, чтобы получить время на подготовку дополнительных сил для участия в спецоперации.