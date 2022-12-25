Путин заявил, что Россия защищает свои национальные интересы в конфликте с Украиной Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ в конфликте с Украиной защищает свои национальные интересы и интересы своих граждан.

- Я не считаю, что черта опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора кроме как защита наших граждан у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками процесса о приемлемых развязках. Но не мы же отказываемся от переговоров, а они, - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Как высказывался политик, на данный момент борьба идет за "то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что наш народ и культуру можно вычеркнуть из истории".

До этого глава российского МИД Сергей Лавров обращал внимание на то, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

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