Украинские СМИ сообщили о новых случаях раздачи повесток на улицах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повестки о мобилизации на Украине снова раздают на улицах, об этом сообщило украинское интернет-издание.

На опубликованном видео группа мужчин в военной форме обступила мужчину в гражданке. Автор записи утверждает, что военные раздают повестки возле местного рынка.

"Сообщают, что это раздача повесток на улицах Днепра", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в последнее время такие видео появляются все чаще, хотя украинское Минобороны заявляло, что новой волны мобилизации не планируется.

Как писал сайт KP.RU, 14 декабря 2022 года замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Украине в 2023 году могут продлить мобилизацию, которая согласно действующему указу должна закончиться 19 февраля 2023 года.

Кроме того, офицер ВСУ жаловался на самовольное оставление военной части своими подчиненными и призывал ужесточить наказание за дезертирство на Украине. Кроме того, отмечалось, что украинские военные не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой.

Ранее также офицер Марочко подчеркивал, что мобилизованные украинские военные самовольно покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе. По его словам, военнослужащие из числа мобилизованных "начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка".

На этой неделе военные группы "Викинг" Западного военного округа уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки в Донецкой народной республике.

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