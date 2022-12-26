Verivox: газ для потребителей в ФРГ подорожает на 112% с 2023 года

В Германии резко повысятся цены на газ и электричество с 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тарифы на газ в Германии увеличатся на 112 процентов в 2023 году. Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на данные исследования онлайн-сервиса Verivox.

По данным исследования, домохозяйство, которое потребляет в год газа на 20 тысяч киловатт-часов, придется в среднем платить за него 2 756 евро в год. Подорожает также и электричество. Домохозяйство, потребляющее в год около 4 тысяч киловатт-часов электроэнергии, в 2023 году заплатит на 44 процента больше, чем в 2022 – примерно 1 764 евро, пишет издание, отметив, что предпринимаемые государством меры помогут сдержать цены на электричество только на пять процентов.

Ранее глава регулятора Германии предупредил о шокирующем повышении цен на газ. Многие жители ФРГ будут не в состоянии выдержать и минимальной дополнительной нагрузки, заявил он.

Также жителей Германии предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2023 года.

Тем временем Германия обвинила США в завышении цен на газ.