В МИД России назвали неприемлемыми "мирные инициативы" Зеленского. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия допускает возможность политического урегулирования конфликта на Украине, но считает неприемлемым разговаривать на тех условиях, которые озвучивает Киев. Об этом в понедельник 26 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», - сказал Галузин в интервью ТАСС.

Замглавы МИД назвал неприемлемыми «мирные инициативы» украинского лидера Владимира Зеленского, в частности, предложение вывода российских войск с территории Украины к Рождеству.

Ранее Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории Украины.

Почему Зеленский по команде из Вашингтона изобразил готовность к переговорам с Россией, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Европа готова предать США и добиваться мира на Украине.

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