В Николаеве вручают повестки от имени несуществующего военкомата

На Украине раздают мужчина повестки от несуществующего военкомата. Фото: REUTERS

В украинском городе Николаеве мужчинам вручают повестки от несуществующего военкомата. Об этом рассказал координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

По словам Лебедева, речь идет о Корабельном районном военном комиссариате, который ранее был ликвидирован.

«С утра до вечера ходят по спальным районам, по трое, пристают ко всем мужикам, раздают повестки, ходят с журналом, требуют документы, пишут в журнал ФИО, прописку, номер телефона», - рассказал Лебедев.

Координатор подполья предположил, что у мужчин, которые окажутся в рядах украинских вооруженных формирований после получения такой повестки, могут возникнуть проблемы со статусом военнослужащего при необходимости получения компенсаций или выплат по ранению или в случае гибели.

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