Наемники в ВСУ чаще всего говорят на английском языке Фото: REUTERS

Только за последний месяц в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) на линии боевого соприкосновения в Донбассе обнаружены наемники из 30 стран. Об этом рассказал РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разведчики чаще всего фиксируют переговоры на английском языке и различных его диалектов.

"Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь", - уточнил Марочко.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее российские силы в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Напомним, Андрей Марочко сообщил, что зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта. По его словам, украинскому командованию пришлось пойти на обман, чтобы завести на этот участок подразделение иностранцев.