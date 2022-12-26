Джо Байден Фото: REUTERS

80-летний президент Соединенных Штатов Джозеф Байден допустил в 2022 году множество ляпов. Американский журнал Newsweek выбрал из них восемь крупнейших и расположил их в хронологическом порядке.

В марте глава Белого дома во время речи с осуждением российской спецоперации назвал украинцев "иранцами".

Сразу два июльских ляпа попали в подборку. Первый случай связан с выступлением о правах женщин, когда американский лидер прочитал примечание в телесуфлере. "Конец цитаты, повторите предложение", - произнес Джо.

Второй случай в середине лета связан с визитом в Саудовскую Аравию, где вместо традиционного рукопожатия глава США и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели "позорные" удары кулак о кулак.

В сентябре Байден в ходе выступления в американском парламента обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которой к тому моменту уже не было в живых.

Октябрьские ляпы заняли сразу три строчки подборки. Сначала руководитель Белого дома потерялся в пространстве при выступлении в Питсбурге, где политик "запутался, пытаясь покинуть сцену", а затем в поздравлении к вице-президенту Камале Харрис назвал ее "великим президентом". В том же месяце Байден заявил, что США насчитывает 54 штата, в то время как на самом деле их только 50.

Замыкает подборку ляпов ноябрьский случай на саммите АСЕАН, где Байден поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, тогда как оно проходило в Камбодже.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а нынешнего американского лидера Джо Байдена - умственно отсталым демократом.

Напомним, американский журналист Брент Иствуд предположил, что смерть американского лидера на своем посту отбросит США на многие годы назад и обрадует противников Вашингтона, наведя при этом страх на его союзников. Иствуд задумался об этом вопросе в силу возраста Байдена, а также его многочисленных ошибок и оговорок.