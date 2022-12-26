ВСУ доставляют оружие в Артемовск на машинах с гуманитарной символикой

Андрей Марочко Фото: Кадр видео

Украинские военные и наемники в Артемовске получили оружие и боеприпасы в машинах с символикой международных гуманитарных организаций. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Прибытие трех автомобилей под прикрытием помощи населению зафиксировала разведка. Вот только везли они снабжение для частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в городе.

"В двух джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы, - уточнил Марочко. - Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами".

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, заявил, что командование ВСУ перебрасывает в район Артемовска дополнительные спецподразделения для удержания данного пункта.

Напомним, Андрей Марочко также рассказал о росте дезертирства в украинской армии. По его словам, мобилизованные украинские военные сбегают с позиций у Соледара.