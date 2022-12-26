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НовостиПолитика26 декабря 2022 6:55

Марочко сообщил, что военные ВСУ массово саботируют приказы на Купянском направлении

Украинская армия недовольна нехваткой вооружения и военной техники
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские военные отказываются выполнять приказы из-за недовольства нехваткой личного состава, вооружения и военной техники

Украинские военные отказываются выполнять приказы из-за недовольства нехваткой личного состава, вооружения и военной техники

Фото: REUTERS

Военные 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенной на Купянском направлении, массово саботируют приказы начальства из-за недовольства нехваткой личного состава, вооружения и военной техники. Об этом рассказал РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, разведчики 6-й армии Западного военного округа с помощью дрона обнаружили скопление украинских войск в лесополосе на Купянском направлении, после чего произвели удар по ним из гранатомета.

Напомним, днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы за сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении. Также Вооруженные силы России ликвидировали три боевые бронемашины и три автомобиля.