МИД Украины намерен поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство Украины намерено поставить вопрос об исключении России из состава Совета безопасности ООН, заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Завтра мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации объединенных наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет», – сказал он в эфире телемарафона.

По словам Кулебы, вопрос того, что будет с Россией после ее «поражения» в конфликте на Украине, перестает быть запретной темой для мировой дипломатии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету безопасности ООН самораспуститься, если он не исключит из своего состава Россию.

Два американских конгрессмена призывали президента США Джо Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН. Политики считают, что Россия якобы нарушает Устав ООН. Белый дом в свою очередь считает это невозможным.