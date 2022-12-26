Российские военные уничтожили гаубицу M777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Гаубица M777 после нейтрализации российскими военными Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу M777, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом сообщается в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Артиллерийская система располагалась в районе населенного пункта Георгиевка. Российские военные выяснили ее позицию, после чего нанесли по ней поражающий удар.

Как ранее писал сайт KP.RU, на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Донецком до 70, на Южно-Донецком до 40.

Напомним, Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в четверг, 15 декабря 2022 года. По его словам, в общей сложности боевики выпустили по столице Донецкой народной республики порядка 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град".