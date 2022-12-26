В Днепре снесли памятник Максиму Горькому и монумент Валерию Чкалову

Максим Горький Фото: ru.wikipedia.org

Коммунальные службы Днепра демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщили местные журналисты в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Для сноса архитектурных объектов использовали подъемный кран. Дальнейшая их судьба не уточняется.

Памятник российскому писателю был установлен в 1977 году. После Евромайдана он неоднократно подвергался нападкам вандалов.

Пятиметровый монумент Валерию Чкалову появился в Днепропетровске в 1981 года. Его именем названа и площадь, на которой он был установлен. Сначала местные власти переименовали площадь, а затем избавились и от архитектурного объекта.

Как ранее писал сайт KP.RU, памятник советскому писателю Николаю Островскому снесли в городе Шепетовка, расположенном в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Гамалий 1 декабря 2022 года. По его словам, решение связано с "очищением от тоталитарного наследия".

Напомним, на Украине в городе Тульчин Винницкой области демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову. Об этом в ночь на 10 декабря сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир.