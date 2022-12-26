Протоиерей Павленко сообщил, что в СИЗО Днепропетровска удерживаются священники Фото: REUTERS

Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что в СИЗО Днепропетровска удерживаются священнослужители.

«Духовенство сейчас задержанное, я знаю, сидит в днепровском СИЗО. Есть и другие СИЗО, о которых мы не знаем, кто там находится», – заявил священнослужитель на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Он отметил, что всячески идет давление со стороны властей, чтобы мы осуждали и нашу Церковь, и предстоятеля, всячески потворствовали тому, что говорит нынешняя власть.

По словам Павленко, «давление разное: на семьи брачных священнослужителей, на обители под видом выселения».

Напомним, что за последнее время на Украине существенно усилилось давление со стороны киевского режима на каноническую УПЦ. Националисты и сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» захватывают храмы, нападают на духовенство и верующих УПЦ.

Как сообщал сайт KP.RU, 22 ноября 2022 года СБУ проводила обыски в Киево-Печерской Лавре в Киеве.

2 декабря 2022 года Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра перерегистрирована на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) как монастырь.

2 декабря СБУ предъявила обвинение бывшему митрополиту Кировоградской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в подрывной деятельности.

8 декабря 2022 года СБУ провела обыски в трех монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области. Сотрудники СБУ провели осмотр территории и помещений для выявления лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности, а также предметов, запрещенных к обороту на территории Украины.

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