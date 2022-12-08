СБУ провела обыски в трех монастырях УПЦ в Житомирской области Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в трех монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области, рассказали в региональном управлении СБУ.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook*, «контрразведывательные мероприятия» прошли в Коростенском районе Житомирской области на территории женского ставропигиального монастыря, мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

В сообщении уточняется, что сотрудники СБУ провели осмотр территории и помещений для выявления лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности, а также предметов, запрещенных к обороту на территории Украины.

Напомним, ранее украинские СМИ заявили о проведении обысков в Киево-Печерской Лавре. Позже в СБУ назвали обыски «контрразведывательными мероприятиями» в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Киево-Печерская Лавра была перерегистрирована на раскольническую Православную церковь Украины.

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