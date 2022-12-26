Автомобили «Москвич» поступили в продажу Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

В розничную продажу поступили первые автомобили «Москвич». Кроссовер с двигателем внутреннего сгорания «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокар «Москвич 3е» - 3,5 млн рублей, об этом сообщили в ТАСС.

Как отмечается, рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров и устанавливает производитель.

Кроме того, уточнили, что новый электрокар носит название «Москвич-3е» и автомобили постепенно начинают наполнять склады.

Как писал сайт KP.RU, серийное производство автомобилей на заводе «Москвич» было начато 23 ноября 2022 года. 9 декабря 2022 года автомобильный завод «Москвич» выпустил более 160 машин «Москвич 3», в планах начать сборку электромобилей. Подчеркивалось, что до конца текущего года автомобильный завод «Москвич» соберет еще примерно 440 автомобилей, из них 200 электромобилей. Как отмечалось, машина в основном состоит из китайских комплектующих и по сборке напоминает JAC JS4. Автомобили отечественной сборки планируют выпустить на заводе «Москвич» в 2025 году.

26 декабря, в Ижевске на заводе компании «АвтоВАЗ» состоялась презентация первого прототипа Lada e-Largus. Серийное производство электромобиля e-Largus начнется в 2024 году. Первая опытная партия Lada e-Largus будет выпущена в конце 2023 года. Как уточнялось, прототипы электромобилей e-Largus в настоящее время проходят цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.