В Энгельсе Саратовской области прозвучали сигналы воздушной тревоги

В Энгельсе Саратовской области прозвучали сирены воздушной тревоги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сигналы воздушной тревоги прозвучали вечером в понедельник 26 декабря в Энгельсе Саратовской области. Как сообщили местные власти, это была проверка, проведенная для повышения боевой готовности.

«Сирена включалась в целях повышения боевой готовности», - цитирует ТАСС начальника управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрия Юрина.

Напомним, в ночь на 26 декабря силовики начали проверку информации о ЧП на аэродроме в Энгельсе.

Позже появилось сообщение, что трое российских военных погибли на аэродроме «Энгельс» из-за обломков сбитого средствами ПВО при подлете к объекту украинского беспилотника.

Ранее сообщалось, что 5 декабря трое военных РФ погибли, еще четверо пострадали в результате атаки Украины по аэродромам в Дягилево в Рязанской области и Энгельсе в Саратовской области. Информацию официально подтвердило министерство обороны РФ.