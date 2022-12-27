Лавров предложил Киеву выполнить предложения по демилитаризации «подобру-поздорову»

Лавров предложил Киеву "подобру-поздорову" выполнить условия по демилитаризации и денацификации. Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров предложил украинскому режиму «подобру-поздорову» выполнить предложения РФ по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву территорий, а также устранить угрозы безопасности России и новых российских территорий.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову», - сказал Лавров в интервью ТАСС.

Лавров предупредил, что если Киев не прислушается к этому предложению, то «вопрос решит армия России».

Также Лавров заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения НАТО и России, добавив, что киевский режим «не остановится ни перед чем».

Ранее глава российского МИД заявил, что Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия.

Также крымский политолог Батурин объяснил, что такое демилитаризация и денацификация на Украине.

Тем временем Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации, назвав основной целью СВО прекращение существования киевского неонацистского режима.