RaHDit раскрыла данные тысячи украинских хакеров, действующих в российском сегменте интернета Фото: EAST NEWS

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные более тысячи хакеров с Украины, действующих в российском сегменте интернета.

Данные опубликованы на портале «Немезида». Как сообщается в Telegram-канале группы, списки раскрывают «киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных».

«Первые – это хактивисты, ребятишки, которым «выдали кнопку» и они на нее жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они «хакеры». А вторые – это маркетологи, таргетологи и SMMщики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», – отмечается в сообщении.

RaHDit разделила списки на два подраздела – IT Army of Ukraine и Save UA. В первом фигурируют 759 имен, во втором содержатся данные 406 человек.

Как писал сайт KP.RU, ранее хакеры RaHDit обнародовали списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. До этого RaHDIt раскрыла данные 1500 украинских разведчиков.

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