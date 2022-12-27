В Центробанке допускают повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России допускает повышение ключевой ставки для того, чтобы стабилизировать инфляцию, сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Как рассказал замглавы ЦБ в интервью РБК, совет директоров регулятора считает, что 7,5% – это тот уровень ключевой ставки, который позволит стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году. Если же для стабилизации инфляции на уровне 4% потребуется повышение ставки, то ЦБ это предпримет, сказал он.

По словам Заботкина, для появления необходимости повышения ключевой ставки требуется значимая реализация проинфляционных рисков, рассмотренных на декабрьском совещании совета директоров Банка России. Регулятор пока не планирует дальнейшего смягчения валютных ограничений, добавил зампред Центробанка.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Впервые с марта этого года уровень ставки остался без изменений.

Ранее в Центробанке объяснили ослабление рубля снижением цен на нефть.

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